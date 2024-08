Il boom di firme contro l’autonomia differenziata e il rischio del grillismo referendario

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024) La valanga diarrivata in così poco tempo ha generato nei promotori del referenduml’idea che il popolo italiano sia ultra-sensibile al tema e pronto in massa a recarsi ai seggi. È probabile che si tratti di un’illusione ottica. Dovuta al fatto nuovo rappresentato dalla possibilità di firmare il quesitodal divano di casa senza cercare il mitico banchetto ove recarsi, fare un minimo di fila, esibire il documento e firmare. Tutto questo con quaranta gradi. Vero, per entrare nell’apposita piattaforma ci vuole il leggendario Spid ed effettuare tutta una procedura. Ma siamo tutti ormai abituati a operare sulla Rete per mille motivi: non è uno Spid in più o in meno che ci può fermare. La novità introdotta dal Parlamento tre anni fa va benissimo, s’intende, perché agevola l’esercizio di un potere dei cittadini.