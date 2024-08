Femminicidio a Roma la confessione al bar | Ho sparato a mia moglie FdI | Basta con questo stillicidio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancora un. Un uomo è entrato in un bar alle porte della Capitale, gridando: “Ho ucciso mia. Chiamate i Carabinieri”. La donna di 72 anni è stata trovata morta all’interno della sua auto a Fonte Nuova. L’anziana è stata uccisa con un colpo di pistola. All’arrivo dei soccorsi era già deceduta. Il marito, di un anno più grande, è stato portato in caserma. Secondo quanto emerso, la coppia si stava separando. Chi era la vittima La vittima è Annarita Morelli. Il marito, Domenico Ossoli, è stato portato in caserma in attesa della convalida del fermo di polizia. Domenico Ossoli, secondo quanto appreso, in stato confusionale, avrebbe raccontato al titolare di una tabaccheria vicina al luogo della tragedia di essere stato lui a uccidere lasparandole.