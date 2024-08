Casaleggio boccia Conte e attacca | Nei 5Stelle ora conta una sola cosa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) Davide, figlio di Gianroberto, in un’intervista a ‘La Stampa’duramentela nuova linea del MoVimento 5 Stelle. Isono pronti ad aprire un corso diverso da quello precedente. Nelle prossime settimane gli iscritti saranno chiamati a decidere se confermare questo nome e logo oppure cambiarli. Un passaggio che conferma come Giuseppesembra essere pronto ad aprire una nuova pagina e mettersi alle spalle il passato. Una scelta che non convince molto chi il Movimento lo ha fondato come Beppe Grillo e Davide, figlio di Gianroberto.– cityrumors.it – foto AnsaL’imprenditore in un’intervista a La Stampa è andato duramente adre il M5s dicendosi dispiaciuto “per l’evoluzione che sta avendo il Movimento. Ha collezionato una sconfitta dietro l’altra eha dato la colpa prima a Di Maio e poi a Grillo.