Artic Race il belga Bonneu vince la terza tappa Magnus Cort in testa alla generale

(Di martedì 6 agosto 2024) IlKamielpiazza il colpo nelladell’of Norway 2024. Il corridore del Team Flanders-Baloise si è imposto nella frazione con partenza da Tverlandet e arrivo in salita a Sulitjelma. Si tratta dellavittoria in carriera per, che fa anche un bel balzo in classifica, portandosi al secondo posto ad un solo secondo dal nuovo leader, il danese(Uno-X Mobility). Sono sette i corridori nella fuga iniziale: l’italiano Filippo Ridolfo (Novo Nordisk), lo spagnolo Francisco Galvàn (Equipo Kern Pharma), i belgi Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) e Louis Blouwe (Bingoal WB), l’olandese Jelle Johannink (TDT-Unibet) e i norvegesi Anton Stensby e Kalle Kvam (Coop-Repsol). Il vantaggio dei fuggitivi cresce e si fissa intorno ai due minuti.