Antegnate oggi i funerali di Afro Bertoncelli Per l’ultimo saluto a Lino si attende il rilascio della salma

(Di martedì 6 agosto 2024)– San Pellegrino Terme. Due comunità in lutto, unite nel dolore per la perdita di due concittadini vittimestrada. Saranno celebrati, martedì 6 agosto, nella chiesa parrocchiale didi, il 46enne che ha perso la vita nel drammatico schianto tra due moto sabato pomeriggio (3 agosto) ad Anfo sul lago d’Idro. La passione principale diera proprio la sua amata motocicletta, lo specchio d’acqua nel Bresciano una delle sue mete preferite per i consueti giri che completava insieme ai colleghi dell’azienda metalmeccanica Slimec di: fatale lo scontro con un 33enne bresciano che proveniva dall’altra direzione e sembra si trovasse in fase di sorpasso di alcune auto che si muovevano a velocità moderata.