30 anni di AZZURRA MUSICA la serata di gala il 31 ottobre a Mestre

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 6 agosto 2024) In occasione dei 30della storica etichetta indipendente veneta, il 312024 si terrà ladial Teatro Toniolo di, Venezia, “LA: 30IN UNA NOTTE”. Presenta MARA VENIER, un evento unico e gratuito, realizzato in collaborazione con la Regione Veneto e la Città di Venezia. Andiamo ad approfondire. “La: 30in una notte”,diIl 312024 al Teatro Toniolo di(Venezia) si terrà ladi“La: 30in una notte”, un evento unico e gratuito per celebrare la, organizzato daMusic, storica etichetta veneta e una delle più importanti case discografiche indipendenti italiane.