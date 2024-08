Una Tesla in pilota automatico travolge e uccide un motociclista 28enne | il conducente arrestato per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’auto in, ilcon in mano lo smartphone, l’impatto con una moto. È accaduto tutto in pochissimi secondi. Ma sono stati fatale per un, che è stato ucciso dallo scontro, avvenuto a Seattle, lo scorso aprile. A guidare la vettura, unaModel S, era un uomo 56enne, che, secondo la polizia locale, stava guardando il cellulare al momento dell’impatto e per questo ora è statoper. L’incidente, secondo gli esperti, sarebbe stato causato dai limiti che la tecnologiadeve ancora risolvere: “Ci sono tante cose che potrebbero andare storte”, ha detto l’analista Sam Abuelsamid a CNN, criticando l’attuale sistema implementato dall’azienda americana.