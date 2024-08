Un Modena compatto ora aspetta Defrel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è chi ha visto un Cagliari stanco dopo le fatiche del ritiro in Valle d’Aosta. C’è chi ha visto, invece, i progressi del. La verità, come sempre, sta nel mezzo. I sardi non sono stati lucidi come la serie A richiederà di essere tra una decina di giorni e i canarini hanno confermato le belle sensazioni avute nelle precedenti amichevoli. Squadra estremamente compatta, forse ancora un pelo spaccata in maniera evidente tra chi difende e chi attacca (nel senso che il, probabilmente per scelta, corre tutto dietro la linea quando non ha la palla ma attacca solo con Palumbo, un attaccante e un altro centrocampista) ma tutto sommato unita e verticale quando torna in possesso. Le note positive raccontano anche di giocatori, per così dire, sul pezzo. A partire da Gagno, concentrato e psicologicamente recuperato dopo le ombre della scorsa stagione.