Omicidio Sharon Verzeni sotto sequestro un garage vicino al luogo del delitto a Terno d’Isola

(Di lunedì 5 agosto 2024)(Bergamo), 5 agosto 2024 – Novità svolta nel giallo dell’di: i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e della compagnia di Zogno, su delega della Procura, questa mattina hanno messo i sigilli a undi un palazzo di via Castegnate al civico 29. Il condominio è a una trentina di metri da dove, poco prima dell'1 di martediì29 luglio, oè stata uccisa con tre coltellate alla schiena e una al petto.di: l’autopsia sul corpo conferma quattro coltellate. Non è riuscita a difendersi L’indagine Il box, secondo quanto scoperto nell’indagine, sarebbe utilizzato come dormitorio da qualche balordo.