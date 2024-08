Mulé a TPI | Forza Italia non deve chiudersi in cerchi magici è ora di aprirsi come nel 1994

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Presidente Mulè, proprio non riusciamo a uscire dagli anni di piombo? Anche gli anniversari delle stragi di Bologna e dell’Italicus sono una ragione per l’ennesima contrapposizione sul ventennio mai passato. “Il nostro problema, il problema dei problemi, è culturale. È quello di voler rifare i processi alla storia e di non accettare mai le verità storiche. Anche quando sono verità giudiziarie acclarate da sentenze definitive. È successo già con la Resistenza, dove non si fa pace con quello che è avvenuto. E penso sia agli orrori nazifascisti sia ai crimini commessi dai partigiani”. La storia recente, però, non dovrebbe poter essere tirata per la giacchetta. “E invece, ahimè, succede anche con episodi drammatici,le stragi, che dovrebbero appartenere alla memoria comune, alla memoria condivisa di una comunità nazionale unita.