Milan Paulo Fonseca cerca la terza vittoria in USA | le ultime verso il Barcellona

(Di lunedì 5 agosto 2024)va alla ridellanella tournée in USA: lein vista della gara con il Barcellona Dopo le prestigiose vittorie contro il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti, la formazione allenata dasi prepara per l’ultimo test amichevole contro il Barcellona, che si disputerà nella notte tra martedì 6 agosto e mercoledì 7 all’1.30 di notte. Qualsiasi sarà il risultato della partita, non si potrà dire che è stata une spedizione negativa, visto che sono arrivate 2 grandissime vittorie contro le grandi d’Europa. Ilarriva alla gara contro gli spagnoli in grande forma e dopo alcune sessioni di allenamento davvero impegnative, come raccontato direttamente dai diversi calciatori nelle interviste.