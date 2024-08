Linea Teb T2 continuano i lavori Simonetti | Cronoprogramma rispettato e nessun intoppo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bergamo. Proseguono serrati iper la realizzazione della nuovaTeb T2, che collegherà il capoluogo orobico con Villa d’Almè. Il grande cantiere che trasformerà la mobilità da e per la Val Brembana è stato inaugurato lo scorso aprile e una possibile data di inaugurazione della nuova tramvia è individuabile nell’estate del 2026. “Gli interventi sono in regola con il, istanno proseguendo senza intoppi – dichiara il presidente di Teb Filippo-. Non ci sono novità se non che i cantieri si trovano in queste settimane a pieno ritmo: stiamo cercando di sfruttare il periodo estivo con la chiusura delle scuole per portare avanti una serie di opere che impattano innegabilmente sul traffico cittadino e non”.