Il mio Prato protagonista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Andrea Toccafondi e Riccardo Santini avevano studiato insieme in collegio a Biella, dove si trattava più il pettinato che il cardato rispetto ae soprattutto dove gli studi erano un po’ più all’acqua di rose. Andrea a 33 anni, l’età in cui Cristo fu messo al patibolo, decise a sua volta di affrontare il patibolo del, un calvario di gioie e dolori com’è spesso il calcio, dove però al fianco si costituì un gruppo di amici con Riccardo Santini e Alvaro Nesi in prima linea a fare da supporto. "Tempi belli e difficili", sospira Riccardo, mentre si avvia in macchina verso il Tennis club di via Firenze, il passatempo preferito in cui ritrova l’amico di sempre Alvaro Nesi, facendo un graffio involontario a una Lexus nell’introdursi nel parcheggio e lasciando tanto di numero di cellulare e di autocensura con la galanteria di sempre.