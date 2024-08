Il magico mondo di Billie recensione | fiaba moderna in cui vince la confusione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lade Ildi: Francesco Cinquemani dirige un cast internazionale formato da Alec e William Baldwin, Mia Mcgovern Zaini e Valeria Marini, per unain cui però regna laPresentato al Taormina Film Fest 2024, Ildiè unaa metà tra Cappuccetto Rosso e Pinocchio. Francesco Cinquemani dirige un cast internazionale che vede la presenza di Alec e William Baldwin, Mia Mcgovern Zaini e Valeria Marini: in un mix tra azione dal vivo e animazione in CGI, senza trascurare il ritorno sul grande schermo dei Puffins di Johnny Deep, la pellicola ha tante idee ma non riesce a metterle in ordine.contro Lord Domino(Mia Mcgovern Zaini) è una ragazza sveglia ed intelligente che vive con il padre (Samuel Kay), dopo la morte della madre.