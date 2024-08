Fusani difende il flop olimpico di Macron | Obiettivo politico e Senaldi sbotta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'ultima figuraccia olimpica dei Giochi di Emmanuelè quella legata gli atleti che si sono sentiti male dopo aver nuotato nella Senna. Se ne parla nel corso di 4 di sera, il programma di Rete 4 in onda lunedì 5 agosto, con un vivace scambio di battute tra Pietroe Claudia. Il condirettore di Libero commenta che il presidente francese sin dalla cerimonia di inaugurazione ha voluto dare alle Olimpiadi di Parigi una connotazione ideologica. Il giornalista elenca idegli ultimi giorni, dal villaggiosenza aria condizionata "con gli atleti che dormono per terra" come Thomas Ceccon alla "scelta secondo me malsana di insistere nel sostenere che la Senna è pulita semplicemente perché lui ci ha speso 1,4 miliardi", attacca