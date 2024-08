Deadpool e Inside Out dominano incontrastati il botteghino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Podio invariato nella classifica deldel fine settimana, dove& Wolverine domina, come d'altra parte nel resto del mondo, gli incassi. In due settimane dall'uscita nelle nostre sale, la pellicola con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raccolto nel fine settimana altri 2,6 milioni di euro portando il totale degli incassi a superare i 12 milioni di euro. Contribuendo al successo globale che ha portato il box office totale a 824 milioni, secondo miglior incasso dell'anno, anche se la rincorsa aOut 2, che ha superato 1,5 miliardi, è quasi impossibile. Anche in Italia il film di animazione targato Disney-Pixar continua a macinare incassi e con altri 500mila euro (501,49) raccolti nel week end ha fatto salire il totale delvicino a quota 45 milioni di euro (44.374.99) in 7 settimane.