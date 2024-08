Bologna nuova identità cercasi Dai tifosi entusiasmo inesauribile Ma sul campo ora serve una scossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una domanda correva sulla bocca di tutti irossoblù nei dodici giorni di ritiro a Valles: quando arriva Hummels? Alla luce del capitombolo col Bochum nel triangolare di sabato (quattro gol presi in un’ora di gioco) la domanda andrebbe attualizzata: e ildi Italiano invece quando arriva? Sono le due facce dell’estate rossoblù. Da una parte l’di una città che sull’onda di una Champions League alle porte non ha smesso di coltivare la pianticella della passione, che in Val Pusteria è fiorita nella forma di una colorata e festosa invasione e sotto le Due Torri in una corsa agli abbonamenti che ha portato a raggiungere il traguardo, che mancava da più di vent’anni, delle ventimila tessere al Dall’Ara.