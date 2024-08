Aggressioni sanità il punto in commissione Regione Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 5 agosto 2024), ilin. Leal personale sanitario e socio-sanitario hanno portato lacompetente a convocare una apposita seduta per fare ildella situazione. Il 4 settembre, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), incontrerà, insieme all’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, i direttori delle Aziende sanitarie e ospedaliere, del Meyer, della Fondazione Monasterio e di Ispro, per capire quale sia lo stato di attuazione della delibera di giunta, dello scorso ottobre, in merito al “progetto di potenziamento di dispositivi infrastrutturali e di misure di comunicazione e formazione, per le Aziende e Enti del SSR per la prevenzione dellee azioni di tutela del personale aggredito”.