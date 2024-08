S66 lunghe code per il cantiere Il termine è previsto il 10 agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Lavori sulla Statale 66 a Poggio a Caiano, ancora qualche giorno di pazienza per gli automobilisti e i mezzi pubblici. Il 10è prevista la chiusura delche la ditta, per conto di Enel, ha aperto il 22 luglio scorso generando numerose proteste dei cittadini. L’intervento in corso consiste in scavi stradali per la posa di cavi e la circolazione da via Regina Margherita (dalla rotonda di via Matteotti) sino al ponte alla Furba a Poggetto, è a senso unico alternato, regolata da semaforo. Questo sta producendo, in alcuni momenti della giornata,file in entrambe le direzioni Firenze e Pistoia. I cittadini, non solo di Poggio, avevano firmato una lettera di protesta per chiedere modifiche alla viabilità al Comune che però non sono attuabili. Il 10è la data di ultimazione dei lavori e dall’11 la strada sarà riaperta in entrambe le direzioni.