La migliori acque toniche del supermercato e i gin da abbinare

(Di domenica 4 agosto 2024) Qualcosa è cambiato nel mondo delle tonic water, per questo torniamo a testare la più classica delle bibite sodate, regina di cocktail e mocktail, i drink analcolici in linea con la nuova tendenza low e no alcol. «Nel 2023 quello delleè stato uno dei pochi segmenti del beverage che ha chiuso con un segno positivo, 0,9% a volume – spiega David Dabiankov, direttore generale di Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche – L’inizio del 2024 è stato confortante, +1,1%, nonostante lo scenario di settore non sia positivo, -2,2% a volume, a causa anche dell’andamento atmosferico, con le temperature poco primaverili che hanno scoraggiato le occasioni di consumo delle bibite fresche, e delle incertezze legate alla nuova imposta, la Sugar tax, due fattori che non hanno aiutato nella prima parte dell’anno».