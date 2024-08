Israele attacco terroristico | due morti e due feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Holon,– In una tragica mattinata a Holon, città a sud di Tel Aviv, un uomo armato di coltello ha scatenato il panico compiendo una serie di aggressioni in tre luoghi diversi, che hanno provocato duee due. L’episodio è stato rapidamente classificato come un “” dalle autorità israeliane. L’aggressore, identificato come Amar Odeh, un palestinese di 34 anni proveniente dalla città di Salfit, in Cisgiordania, è stato neutralizzato da un agente sul posto. Odeh non aveva precedenti penali e si trovava insenza permesso di ingresso. Il primosi è verificato all’ingresso del parco su Moshe Dayan Street, dove Odeh ha accoltellato un uomo di 70 anni e una donna di 66 anni, quest’ultima morta sul colpo.