Galloway ringrazia la città Ma i tifosi | Ti fischieremo

(Di domenica 4 agosto 2024) La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. Un adagio ben conosciuto dalle nostre parti ma forse ignoto a Langstonche non sta gestendo benissimo (ed è un eufemismo) dal punto di vista comunicativo, il suo addio alla Pallacanestro Reggiana. Già moltibiancorossi avevano storto il naso nell’apprendere che, pur avendo passato la prima parte dell’estate con gli Usa nel team di supporto verso le Olimpiadi, e dopo aver dichiarato di aver ricevuto offerte da squadre di Eurolega e Eurocup, ha poi scelto di restare in Italia firmando per la neopromossa Trapani. Ma a molti fans reggiani è piaciuto ancora meno il video celebrativo della sua stagione in Unahotels che il "Gallo" ha pubblicato su Instagram.