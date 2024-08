Due derby e trasferte dure Use Rosa ecco le sfide

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Quattordici squadre e debutto il 6 ottobre a Benevento. La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso noti gironi e calendario del prossimo campionato di Serie A2 femminile, con l’UseScotti che è stata inserita nel girone A. Un raggruppamento con quattrodecisamente impegnative, dal punto di vista logistico, due in Campania, a Benevento appunto e Salerno e altrettante in Sardegna contro Virtus Cagliari e Selargius. Per il resto, oltre a duetoscani (Galli San Giovanni Valdarno e Jolly Acli Livorno, le biancorosse saranno chiamate a salire quattro volte in Lombardia (Costa Masnaga, Giussano, Broni e Sanga Milano), due volte in Piemonte (Moncalieri e Torino) e una volta in Liguria (Cestistica Spezzina).