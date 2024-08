Volley A2 donne | i due tecnici si sono conosciuti ai tempi dell’Olimpia Ravenna Un po’ di Cuba per la Clai Speek sarà il vice Caliendo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Il 19 agosto è vicino, quel giorno lacomincerà la preparazione per il primo campionato di serie A2 della sua storia. Nel frattempo la dirigenza sta rafforzando il gruppo di lavoro che affiancherà il coach Nello. Ingaggiato nei panni diOdelvys Dominiciono che con la nazionale del suo paese può vantare 220 presenze.ha smesso di giocare nel 2012, poi ha allenato le squadre giovanili maschili del suo paese, si è trasferito in Italia all’Olimpiadove è statoproprio di. Nella scorsa stagione il neo biancoblù ha allenato la Teodorain serie B2. Laha ingaggiato anche un nuovo preparatore, è Simone Dalpozzo, lughese classe 1979 che ha alle spalle ottime esperienze nelle nazionali maschili dove ha vinto l’oro europeo under 20 nel 2023 e l’argento mondiale under 21 nel 2023.