Verstappen perde il primo posto | cambia la classifica in F1

(Di sabato 3 agosto 2024)ile in questo modoladella Formula Uno. La pausa estiva fa venire a galla le statistiche Maxè sicuramente ben saldo allapiloti in questa stagione, ma rispetto agli altri anni il campionissimo olandese non sta dando spettacolo. Problemi alla macchina, un nervosismo che viene fuori negli audio con i box, e una situazione dentro la Scuderia che sicuramente non lo lascia tranquillo. Max(Lapresse) – Ilveggente.itInsomma, poteva andare anche sicuramente peggio se non fosse che dentro la Red Bull c’è un pilota incredibile di quelli che hanno fatto e che faranno ancora per molto tempo la storia di questo sport.