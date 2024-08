Simona Branchetti scoppia in lacrime in diretta a Pomeriggio5 News | Scusate Carlotta Dessì era una amica vera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Fuori programma commovente ieri durante, la conduttriceha parlato della collega,, scomparsa prematuramente lo scorso febbraio, raccontando ai telespettatori che il paese di origine della giornalista, Gergei, in Sardegna, le avrebbe dedicato una piazza. “Il paese di Gergei, in Sardegna, rende onore a, – ha detto la– la nostra collega, giornalista che ha lavorato con me per tanto tempo, al Tg5, a Morning, Pomeriggio 5, che avrebbe voluto fare ora con noi. Le hanno dedicato una piazza, il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l’intitolazione di una piazza che si chiamerà Piazza. Noi la ricordiamo con grande affetto”. Poi la commozione e le: “mi, maera un’”, ha concluso la