Serie D Ancona il via lunedì 5 agosto e presentazione della stagione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 3 agosto 2024) Ritrovo al Del Conero per proseguire nel pomeriggio alle Terre di Maluk. Alle 12. Mister Gadda: “dobbiamo diventare in fretta un gruppo e una squadra che rappresenti al meglio la città”, 32024 – Dopo l’ufficialità dei gironiD e i primi due turni di Coppa Italia subito il commento di mister Massimo Gadda: “Il girone non presenta sorprese. Come sappiamo, ci sono tantissimi derby da giocare al massimo delle nostre possibilità mettendo in campo sempre tutto sotto ogni punto di vista. La verità è soltanto una: non abbiamo tempo per pensare agli altri perché dobbiamo in fretta diventare prima di tutto un gruppo e una squadra che abbia attributi importanti e rappresenti al meglio la città”.