Serie A1 donne Campionato azzoppato In campo solo 11 squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Tutto come previsto. Il prossimodiA1 sarà con undici, visto che l’iscrizione di Alghero è stata bocciata dalla Comtec. La società sarda è stata l’ultima speranza della Lega Basket Femminile per avere un numero pari di iscritte dopo le rinunce della Virtus Bologna e dell’Oxygen Roma e la scelta di Ragusa di ripartire dall’A2, ma il salto dalla B Regionale all’A1 è stato troppo grande. Alghero ha provato ad avere tutti i requisiti per partecipare, ma nella Comtec ha trovato un muro invalicabile. La morale è che ci saranno soltanto venti gare di regular season e una squadra riposerà ad ogni turno. La formula prevede che le primo otto si qualifichino ai playoff, mentre le ultime tre dovranno evitare l’unica retrocessione.