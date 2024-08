Scherma eliminazione da pronostico per l’Italia ai quarti della sciabola femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Si ferma subito aidi finale il cammino delnella prova a squadre di. Il quartetto azzurro, composto da Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile ed Irene Vecchi, è stato sconfitto dall’Ucraina con il punteggio di 45-37 e dovrà ora partecipare agli assalti per un piazzamento dal quinto all’ottavo posto. Un’annunciata e con le azzurre che erano sicuramente inferiori rispetto a Kharlan e compagne. L’Ucraina è stata sempre avanti, con il CT Zanotti che ha effettuato il cambio tra Mormile ed una straordinaria Irene Vecchi. La toscana è meravigliosa in pedana e piazza un incredibile 10-4 contro Kravatska, conche passa in vantaggio. Purtroppo negli ultimi due assalti prima Battiston e poi Criscio hanno perso nettamente con Komashchuk e Kharlan.