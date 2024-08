MEDIASET CANALE 5 PUNTA SULLE SOAP ANCHE A FERRAGOSTO MA NON SARÀ UN PO’ TROPPO?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 3 agosto 2024) L’estate 2024 è stata caratterizzata da due eventi sportivi: gli europei di calcio e le Olimpiadi di Parigi. Un’estate insolita che ha rimescolato le carte in tavola delle due ammiraglie. In estate, come normale che sia, il pubblico generalmente è in vacanza.5 ha ripensato alla sua programmazione per il giorno di, ma forse si è dimenticata (di rimuovere) le. In un periodo, come abbiamo detto, di vacanza, dove il pubblico è fuori casa e quindi passa molto meno tempo davanti al mezzo televisivo,5 toglie giustamente Morning News e Pomeriggio Cinque News (e al suo posto programma dei film) ma lascia in palinsesto Beautiful, The Family e La Promessa. Levivono di un pubblico fedele, che guarda sia in diretta televisiva sia in differita suInfinity.