Marito e moglie schiacciati nell’auto fra i Tir

(Di sabato 3 agosto 2024) Un’auto che si trasforma in trappola mortale, restando schiacciata fra due mezzi pesanti. E non lasciando scampo ai due occupanti, una coppia di ottantenni di Forlì. Un terribile incidente, quello che si è verificato ieri lungo l’autostrada A14 in direzione nord, tra Imola e Castel San Pietro. Intorno alle 13, due mezzi pesanti e una vettura sono stati coinvolti in uno schianto che è risultato fatale per le due persone a bordo dell’auto. Le vittime, Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, entrambi classe 1944, erano una coppia di coniugi, psicoterapeuti e residenti a Forlì. I due si trovavano a bordo della loro Dacia Duster al momento dell’impatto, mentre erano in viaggio verso Bologna, dove lavora la figlia Francesca, medico dell’ospedale Maggiore, e dove avrebbero incontrato i loro amati nipotini.