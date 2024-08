LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia agli ottavi di finale in scioltezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.29 Takaichi atterra l’avversaria e evita alla formazione nipponica un’eliminazione che avrebbe avuto non del clamoroso, di più. 9.28 Intanto sul tatami 1 è in corso l’incontro decisivo tra Takaichi e Cabana Perez. 9.27-UNGHERIA 4-1! AZZURRI! Parlati si impone per ippon e riscatta parzialmente l’andamento disastroso della gara individuale. L’sfiderà la Georgia al prossimo turno. 9.26 Secondo shido per Toth, Parlati è vicino alla vittoria per la qualificazione. 9.25 Intanto Sherazadishvili sconfigge clamorosamente Saito per waza-ari nonostante la differenza enorme di peso tra i due. Giappone-Spagna va all’incontro decisivo. 9.23 Toth si becca un cartellino per passività. 9.21-UNGHERIA 3-1! Purtroppo l’attacco di Ozbas va a segno e la magiara guadagna il primo punto per il suo paese.