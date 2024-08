Lascia Napoli e segna un super gol | il debutto di Lindstrom è da favola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Ha appenato ilper vivere una nuova avventura all’estero, Jesperrealizza ungol in amichevole e si presenta così ai nuovi tifosi Una stagione deludente. Praticamente un fantasma. Mai entrato in sintonia con gli schemi del gruppo azzurro e nessuno dei tre allenatori passati alè riuscito a trovarne una collocazione ideale sulla trequarti o a centrocampo. Jesperè stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Everton, per una cifra complessiva dell’operazione di 25 milioni di euro. L’ex Eintracht Francoforte ha siglato un solo gol in azzurro. Per giunta inutile. Nell’ultimo dei due test di Dimaro, contro il Mantova,è riuscito a togliersi una piccola soddisfazione personale insaccando il pallone nelle rete avversaria.