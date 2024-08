In Pisa-Inter Inzaghi dimostra di puntare su Carlos Augusto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)sta sfruttando bene il ritiro. E la qualità del suo lavoro si è vista in, dovegli hato grande fiducia. FIDUCIA CONTINUA –ha vistoconfermare la sua grande fiducia in. Il brasiliano sta sfruttando la sua occasione di mettersi in mostra nel ritiro, essendo presente fin dall’inizio. Per questo è protagonista fin dalle prime amichevoli. Colperò il tecnico ha puntato sulla sua affidabilità in più ruoli. DOPPIO RUOLO –colha iniziato la partita conschierato come esterno di fascia a sinistra. Nel corso della gara poi lo ha sfruttato per gestire i cambi, spostandolo da braccetto. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore: Il brasiliano ha coperto praticamente tutta la fascia sinistra, da difesa a attacco.