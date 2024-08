Gli aveva tolto i figli Prende a coltellate ex capo dei servizi sociali | Così non ti impicci più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) I vestiti imbrattati di sangue, il coltello da caccia in mano, altre due lame nelle tasche. Quando i poliziotti delle Volanti lo hanno visto in via San Petronio Vecchio non hanno avuto dubbi. Era lui l’autore della brutale aggressione avvenuta pochi minuti prima al Baraccano, sede del Quartiere Santo Stefano. Erano le 14,30 quando si è consumata la violenza. La vittima, D. P., 63 anni, dipendente comunale responsabile del settore Reti e Lavoro di Comunità del Quartiere, era appena sceso al bar in pausa. Con il gran caldo di ieri, volevare un ghiacciolo. Appena entrato, un uomo gli si è avvicinato, chiamandolo per nome. "Ti ricordi di me?", gli ha chiesto poi, prima di sferrargli noveall’addome.