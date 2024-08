Formula E | Mitch Evans delusione Mondiale con Jaguar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Un epilogo certamente negativo pere per la scuderiache, almeno nella graduatoria dedicata ai piloti, ha dovuto cedere il passo alla Porsche che ha portato in vetta al mondo elettrico Pascal Wehrlein al termine di un doppio appuntamento londinese fortemente negativo per il felino. E super positivo, ovviamente, per il nuovo campione del mondo tedesco. Il pilota neozelandese, al termine dei giochi, non ha nascosto la sua. Quel titolo che sembrava saldamente nelle sue mani è infatti sfuggito sul più bello. E in modo rocambolesco. Sfortuna, certamente, ma anche una strategia che non ha premiato il trentenne che dovrà ritentare la fortuna nella prossima annata.