Cerva sarda tenuta in un recinto privato nel Cagliaritano | i carabinieri forestali la liberano e denunciano un uomo – Video

(Di sabato 3 agosto 2024) Ladoveva stare libera nelle montagne. E invece era in unnelle campagne di Decimomannu, nel. Si tratta di un esemplare femmina (Cervus elaphus corsicanus) specie rigorosamente protetta per il suo elevato interesse conservazionistico ed inserita nelle specie particolarmente protette per via dell’inserimento all’interno della Convenzione di Berna. La scoperta l’hanno fatta idel Nucleo Cites di Cagliari che hanno denunciato unresidente a Uta. L’accusa: detenzione di fauna selvatica particolarmente protetta, prelevata dall’ambiente naturale.