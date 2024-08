Bianco rosso o bollicine? Che vino piace nell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Milano, 1 Agosto– In questa estatecresce la richiesta di spumanti e di vini bianchi, e, rispetto al passato, una leggera ripresa dei vini rosati, naturalmente quelli più freschi e leggeri. Sono queste, in sintesi, le tendenze più evidenti osservate e consolidate dagli enotecari italiani, come registrato da Vinarius, l’Associazione delle Enoteche Italiane - che rappresenta oltre 120 associati sull’intero territorio nazionale. Vinarius è l’Associazione delle Enoteche Italiane e rappresenta oltre 120 associati (il cui fatturato totale sfiora i 50 milioni di euro) che coprono l’intero territorio nazionale. L’associazione, oggi presieduta da Andrea Terraneo, è stata fondata nel 1981 e ha come scopo sociale la promozione, la valorizzazione e la tutela delle enoteche quali attività commerciali specializzati nella proposta deldi qualità.