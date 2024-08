Basket | Team USA fa 3 3 alle Olimpiadi anche Porto Rico cede dopo un ottimo inizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Terza vittoria su tre perUSAdi Parigi 2024. La squadra di Steve Kerr si prende i quarti di finale del girone C con il primo posto nel raggruppamento, e lo fa vincendo concon il punteggio di 104-83. Notevolissima soprattutto la performance di Anthony Edwards, autore di 26 punti. Sei in doppia cifra per gli States, solo Josè Alvarado protagonista, finché possibile, per. Steve Kerr cambia subito qualcosa: dentro Embiid in quintetto base,che con il Sud Sudan non era mai stato inserito. Chi parte bene, però, è, che risponde senza timorievoluzioni dei vari Tatum, James e Curry: ci pensano Waters e soprattutto Alvarado non solo a tenere in linea di gggiamento iricani, maa portarli avanti.