Un posto al sole trama 2 agosto 2024 | la decisione di Guido

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 2 agosto 2024)Del Bue rifletterà sulla sua situazione sentimentale nel corso della puntata di Unalin onda venerdì 2. Il vigile, in particolare, come racconta la, sarà molto in crisi per aver tradito la moglie Mariella con Claudia Costa., infatti, dopo aver cercato invano di riavvicinarsi alla Altieri, in vacanza al mare con Bice, è tornato a Napoli e ha appreso con sgomento delladell'attrice di lasciare la città per trasferirsi a Roma. A quel punto, Del Bue ha provato a far cambiare idea a Claudia e l'ha invitata a cena al Caffè Vulcano, dove entrambi hanno alzato il gomito. Poco dopo, i due si sono ritrovati l'uno tra le braccia dell'altra eha tradito Mariella. Il giorno successivo, però, la Costa ha deciso lo stesso di partire e ha spiegato a Del Bue di non voler compromettere la loro amicizia e il suo matrimonio con la Altieri.