Toscana crescono gli stabilimenti balneari | quasi il 14 per cento in più rispetto al 2021

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 - Negli ultimi 22 anni gliinsono cresciuti del 13,8%. Erano infatti 806 al 31 dicembre 2011, sono saliti a 914 a finee diventati 917 al 31 dicembre 2023. Secondo quanto emerge dai dati dell'indagine Unioncamere-Infocamere, basata sul Registro delle imprese delle Camere di commercio, lasi piazza così seconda in Italia, dopo l'Emilia Romagna, per numero di. Delle 917 imprese, 264, pari ail 29% del totale, sono a conduzione femminile, una percentuale superiore alla media nazionale, che si ferma al 25%. Con Camaiore la nostra regione presidia saldamente la classifica della densità di imprese per chilometro di costa: ben 92 lungo soli tre chilometri di litorale del comune toscano, pari a una media di 30 attività per chilometro.