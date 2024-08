Tenta di strangolare la moglie che vuole la separazione… Arrestato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il 31 luglio scorso, i poliziotti del Commissariato di Cisterna dihannoun uomo, accusato di atti persecutori nei confronti della, con cui era in fase di separazione. Intervento della Polizia Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata di emergenza fatta dalla sorella della vittima, che ha denunciato un’aggressione in corso. All’arrivo, i poliziotti hanno trovato l’uomo con le mani intorno al collo della; sono fortunatamente riusciti a fermarlo e lo hanno portato al Commissariato. Testimonianza della Vittima La vittima ha spiegato che quella mattina l’uomo si era avvicinato con una scusa, iniziando a strattonarla per discutere del loro matrimonio e della sua contrarietà alla separazione. La sorella della vittima, presente durante l’episodio, ha subito chiamato la polizia vedendo l’atteggiamento minaccioso dell’uomo.