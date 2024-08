Tennis il servizio da sotto di Errani che regala la finale di doppio a Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Sara ed Jasmine Paolini sono in finale nel torneo femminile di doppio alle Olimpiadi di Parigi. Annichilite in semifinale le ceche Noskova e Muchova per 6-3 6-2, un incontro perfetto per la coppia azzurra che chiude con tanto di servizio da sotto dalla parte della Errani. Sul match point, infatti, Sara sceglie la soluzione alternativa alla classica battuta: un colpo già usato nei Giochi su match point di altre partite, quando la tensione sale e si preferisce mettere la palla al di là della rete. Ed è una scelta che ha pagato, sfruttando anche l'effetto sorpresa sulla coppia avversaria.