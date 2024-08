Stella polare non tramonta Laboratori e divertimento dureranno per tutto agosto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il centro sociale anzianiè pronto per affrontare, uscite e il tradizionale pranzo di ferr. Farà una pausa soltanto nella settimana dal 19 al 23, mentre nelle altre giornate il programma rimane intenso, fradi maglia e cucito, giochi con le carte,della fantasia. Oggi, venerdì 9 e venerdì 30 ci sarannoa sorpresa. Mercoledì 7 è prevista una merenda a Villa Burba, al Caffè Bistrot, anche in caso di pioggia. Venerdì 16 pomeriggio libero con attività a scelta. Giovedì 15, giorno di Ferr, in calendario c’è il tradizionale pranzo sociale, seguito da musica e balli. Le iscrizioni sono aperte fino il 9, chiamando l’associazione Anteas al numero 02.93332448, chiedendo di Giovanna, Sabrina o Amarillis. Il salone diha una capienza è limitata.