Sesso à la carte

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sono confusa sul caso della pugile Imane Khelif. Prima hanno detto che era un uomo e mi sono indignata che combattesse con le donne. Ora dicono che sia una donna. Ma allora dov’è il problema? Alma Benucci via email Gentile lettrice, il problema è nella cialtronaggine dei massmedia, da cui sono scaturite le polemiche sulla “cultura woke”. Non condivido affatto la “cultura woke”, sia chiaro, ma quel che è giusto, è giusto. Anch’io avevo creduto alle prime notizie che parlavano di pugile transgender, nata uomo e divenuta donna per via chimica e/o chirurgica. Ma poi si è venuti a sapere che la Khelif è sempre stata donna: ci sono perfino le foto da bambina con abiti femminili nel suo villaggio in Algeria, paese non proprio permissivo in tema di fluidità sessuale. Il suo passaporto è femminile.