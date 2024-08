Roma la droga è un affare di famiglia | madre e figlio in arresto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pomezia, 2 agosto 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 17enne di origini straniere e suadi 50 anni, italiana, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Più nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione– Divino Amore, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa nell’area esterna al raccordo a sud della Capitale, nel transitare sulla via Castel di Leva, hanno notato il ragazzo a bordo di uno scooter, decidendo di sottoporlo ad un controllo più accurato in quanto mostrava segni di agitazione.