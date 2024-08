Kendall Jenner mini abito cortissimo e bagnato a Parigi | sorpresa dall’acquazzone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel cuore della capitale francese, durante una serata all’insegna del divertimento,ha trasformato un imprevisto meteorologico in un’occasione per sfoggiare il suo stile inconfondibile., città dell’amore e del glamour, ha accolto la supermodella con un acquazzone improvviso mentre era in giro per le stradene. Questo piccolo incidente ha fatto sì che, già icona di stile, diventasse il centro dell’attenzione con il suo, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni situazione in un momento di moda indimenticabile. Fonte: IPA, conosciuta per il suo stile impeccabile e la sua capacità di dettare tendenze, era ain occasione delle Olimpiadi 2024.