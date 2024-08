Il Vittoriale aperto di notte le fette di cipresso e le lettere ad Amélie Giordano Bruno Guerri | Resterò qui più di D’Annunzio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gardone Riviera (Brescia) – Luogo magico. Amato, tantissimo, dai turisti, torna a proporre, da domani e per altre tre volte, il Notturnale, le attese aperture serali deldegli Italiani. Tenacemente volute dal presidente“per motivi culturali e turistici”, spiega, e “rigorosamente contate”, perciò preziose. “viveva soprattutto la sera e lae ha studiato l’illuminazione in modo che la sua casa fosse una grotta magica dalla quale può uscire di tutto. Sotto un cielo stellato i visitatori possono ammirare gli angoli più nascosti della dimora del Vate. Offriamo anche ottimo vino, “Disobbedisco” che si ispira naturalmente ad una frase di, bollicine Franciacorta prodotto per noi”. Il marketing fa la sua parte.