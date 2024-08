’Aperitivi di scienza’ | laboratori e incontri al villaggio dei pescatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Domani alle 18 è in programma un nuovo appuntamento deglidi Mare e dialdeidi Grottammare, mentre proseguono con successo ogni martedì pomeriggio iper bambini ’giocare ed imparare in riva al mare’. Tema dell’incontro: ’Santi, poeti e navigatori. Solo navigatori?’, il relatore sarà Fabio Vallarola docente di ’Marine Policy and Governance’ dell’Università Politecnica delle Marche e responsabile dell’ufficio Ambiente Green-Economy del Comune di Ancona. "Da un lato i preoccupanti fenomeni legati al riscaldamento del mare, dall’altro la comparsa sulle nostre coste di affascinanti specie protette come tartarughe marine e piccoli trampolieri – scrivono i promotori del Parco Marino del Piceno –.