Addio ad Antonello Lai giornalista dalla parte dei più deboli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il mondo del giornalismo sardo è in lutto per la scomparsa diLai, storicocagliaritano, deceduto all’età di 68 anni l’1 agosto. Lai è stato un punto di riferimento per la comunità sarda, noto per il suo impegno sociale e la difesa dei più. La sua morte lascia un grande vuoto nel panorama dell’informazione locale e regionale. Lai, un vita per il giornalismoLai ha iniziato la sua carriera giornalistica giovanissimo, dimostrando subito un grande talento e una forte passione per la verità e l’informazione. Ha collaborato con diverse testate locali, diventando una figura rispettata e amata sia dai colleghi che dai lettori. Lai è stato sempredegli ultimi, dando voce a chi spesso veniva ignorato dalle grandi testate nazionali.